В Ташкенте таксиста посадили за домогательства к пассажирке

Проект против насилия «Немолчи» рассказал, что инцидент произошел 10 февраля примерно в 19.30 часов. Таксист стал домогаться своей пассажирки, которая не поленилась довести дело до суда. В итоге таксиста наказали за его развратное поведение.
По словам пресс-секретаря Ташкентского городского суда Зокиржона Кузибоева, вину правонарушителя подтверждают заявление, объяснительная и показания пострадавшей, судебно-медицинская экспертиза и другие доказательства материалов дела.
При назначении наказания правонарушителю суд руководствовался требованиями постановления пленума Верховного суда «О некоторых вопросах применения судами законодательства, регулирующего рассмотрение дел об административных правонарушениях», и в соответствии со статьей 41−1 Кодекса об административной ответственности посчитал необходимым назначить наказание в виде тюремного заключения.
Согласно части 1 статьи 41−1 КоАО Узбекистана, таксист получил наказание в виде административного ареста на пять суток.