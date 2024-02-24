В Ташкенте таксиста посадили за домогательства к пассажирке

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Очередной случай с домогательством произошел в Ташкенте. Таксист приставал к пассажирке, но девушка не спустила дело на тормозах и подала на него в суд. Водителя признали виновным в сексуальном домогательстве и посадили на пять суток, сообщает корреспондент Podrobno.uz.