Травил таблетками, втерся в доверие: мошенник заставил бабушку-инвалида переписать на себя квартиру

— Местный проныра втерся в доверие к ней, сначала травил бабулю какими-то таблетками, потом подсунул договор купли-продажи. В итоге женщина осталась без квартиры и без денег, — говорит адвокат. Вступиться за женщину было некому, у нее есть лишь дальние родственники в другом регионе. Защита пошла до конца и выиграла дело уже в апелляционной стадии. Сделку признали недействительной. Квартира на улице Костерина в Тракторозаводском районе осталась у труженицы тыла, правда, нервов бабушке за 2 года судов вытрепали немало.