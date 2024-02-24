Травил таблетками, втерся в доверие: мошенник заставил бабушку-инвалида переписать на себя квартиру

Старики — люди очень доверчивые, чем постоянно и пользуются нечестные люди. В Волгограде адвокату пришлось два года воевать с судами, чтобы вернуть квартиру 97-летней труженице тыла, которую она переписала на мошенника. Все это время полиция, прокуратура, суд отказывали семье женщины и их адвокату — мол, с документами все чисто, договор купли-продажи настоящий, подпись пенсионерки — тоже. Защитнику Анны Васильевны, доценту ВолГУ Алексею Ушакову удалось добиться экспертизы, которая доказала — женщина-инвалид не могла в полной мере отдавать отчет своим действиям, подписывая документы.
— Местный проныра втерся в доверие к ней, сначала травил бабулю какими-то таблетками, потом подсунул договор купли-продажи. В итоге женщина осталась без квартиры и без денег, — говорит адвокат. Вступиться за женщину было некому, у нее есть лишь дальние родственники в другом регионе. Защита пошла до конца и выиграла дело уже в апелляционной стадии. Сделку признали недействительной. Квартира на улице Костерина в Тракторозаводском районе осталась у труженицы тыла, правда, нервов бабушке за 2 года судов вытрепали немало.