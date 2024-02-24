В Алматинской области 157 лудоманов спустили на ставках 400 млн тенге

АСТАНА, 24 фев — Sputnik. Прокуратура Алматинской области выявила 157 должников по алиментам, которые потратили на азартные игры более 426 млн тенге.
«К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам чуть больше одного миллиона тенге пополнил свой аккаунт на сумму свыше 24 миллионов тенге», — говорится в сообщении прокуратуры.
На сегодня 31 лудоман погасил долги по алиментам на сумму свыше 38 миллионов тенге.
«В отношении 6 должников принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности за невыплату алиментов», — добавили в прокурате области. Работа с остальными должниками продолжается.