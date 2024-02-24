Следственный комитет взялся за нападение на фельдшера в Богдановиче

В Свердловской области пьяный мужчина напал на медиков, которые приехали, чтобы оказать ему помощь. Инцидент произошел 23 февраля в Богдановиче. В связи с этим Богдановичский межрайонный следственный отдел СУ СК региона организовал проверку.
— 23 февраля 2024 года в правоохранительные органы города Богдановича поступило сообщение о том, что при выезде бригады скорой медицинской помощи для оказания местному жителю у него в квартире экстренной помощи, указанный гражданин напал на одного из фельдшеров, причинив ему рану головы, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.
Сотрудники СК установят обстоятельства произошедшего. Будут опрошены пострадавший и очевидцы. Предстоит установить степень тяжести вреда здоровью потерпевшего.