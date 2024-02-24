Следственный комитет взялся за нападение на фельдшера в Богдановиче

— 23 февраля 2024 года в правоохранительные органы города Богдановича поступило сообщение о том, что при выезде бригады скорой медицинской помощи для оказания местному жителю у него в квартире экстренной помощи, указанный гражданин напал на одного из фельдшеров, причинив ему рану головы, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.