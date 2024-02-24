На трассе в Ростовской области ДТП унесло жизни двух человек

В Ростовской области в автомобильной аварии погибли два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла поздним вечером 23 февраля на трассе «Ростов-на-Дону — Азов».
По предварительной информации, 40-летний водитель грузовика «Маз» в составе полуприцепа не справился с управлением и врезался в «Джили». От сильного удара транспортные средства превратились в груду металла.
В ДТП от полученных травм на месте погибли 26-летний водитель и 35-летний пассажир «Джили». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.