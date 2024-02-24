Москвич проигнорировал ожоги от кипятка и умер через неделю

По данным телеграм-канала, всё случилось вечером 12 февраля, когда 64-летний мужчина, проживавший в квартире на Федоскинской улице пролил на себя кипяток, пока готовил ужин, что привело к страшным ожогам. Сожительница в течение нескольких дней упрашивала его обратиться к врачам, но пострадавший был непреклонен.
Через шесть дней после получения ожогов, состояние мужчины резко ухудшилось. Женщина вызвала скорую, которая доставила его в больницу № 36 имени Иноземцева с ожогами III степени, который характеризуется отмиранием слоёв кожи. Врачи пытались спасти пациенту жизнь, но 22 февраля он скончался. Тело отправили на судмедэксперитизу.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Москве во время съёмок «Ералаша» обожгло кипятком девятилетнюю девочку, нечаянно наступившую на отопительную трубу в гримёрке. Под её ногой труба лопнула и облила ребёнка кипятком. К счастью, обошлось без серьёзных последствий, но врачи решили оставить пострадавшую под присмотром на некоторое время.