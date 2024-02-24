Москвич проигнорировал ожоги от кипятка и умер через неделю

Житель Москвы по неосторожности облился кипятком, получив серьёзные ожоги, однако почти неделю упрямо отказывался от того, чтобы его отправили лечиться в больницу. Впоследствие его всё же госпитализировали в отделение реанимации, где он и умер. Об этом сообщает SHOT.