Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Алматы произошло несколько аварий из-за гололеда

В Алматы с вечера 23 февраля 2024 года начал идти снег, из-за которого на некоторых дорогах образовался гололед. В результате в южной столице зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

По данным городского департамента полиции, в течение ночи в Алматы произошло шесть ДТП, под утро — два на Восточной объездной автомобильной дороге.

«На пересечении с ул. Нурмагамбетова столкнулись два транспортных средства, которые в результате опрокинулись, за медицинской помощью обратился один человек. Чуть далее на пересечении с ул. Оренбургская столкнулись шесть транспортных средств, пострадавших нет», — рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматы.

В связи с понижением температуры воздуха, а также частичного гололеда, образовавшегося на некоторых участках дорог, полиция Алматы призвала участников дорожного движения «к усилению мер безопасности и неукоснительному соблюдению ПДД».

Ранее коммунальщики обратились к жителям и гостям Алматы из-за гололеда.