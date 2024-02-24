В Алматы произошло несколько аварий из-за гололеда

«На пересечении с ул. Нурмагамбетова столкнулись два транспортных средства, которые в результате опрокинулись, за медицинской помощью обратился один человек. Чуть далее на пересечении с ул. Оренбургская столкнулись шесть транспортных средств, пострадавших нет», — рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматы.