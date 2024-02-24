На Южном Урале продлили экстренное предупреждение из-за аномальных холодов

Автомобилистам и пешеходам рекомендовано воздержаться от поездок и выхода из дома без особых на то причин. Если же остаться в жилище не позволяет необходимость, то водителям нужно соблюдать все правила дорожного движения, а пешеходам одеваться как можно теплее.