На Южном Урале продлили экстренное предупреждение из-за аномальных холодов

В некоторых муниципалитетах Южного Урала будет стоять аномально холодная погода со среднесуточным уровенм температуры на 7 градусов ниже нормы.
В региональном управлении МЧС призвали южноуральцев чётко и неукоснительно следовать указанием экстренных служб, обратить внимание на состояние печей и электрообогревателей.
Автомобилистам и пешеходам рекомендовано воздержаться от поездок и выхода из дома без особых на то причин. Если же остаться в жилище не позволяет необходимость, то водителям нужно соблюдать все правила дорожного движения, а пешеходам одеваться как можно теплее.