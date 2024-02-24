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На Южном Урале продлили экстренное предупреждение из-за аномальных холодов

Челябинский гидрометеоцентр передал данные о неблагоприятных метеоусловиях в отдельных районах Челябинской области.
Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 100% 747 мм рт. ст. +6°

В некоторых муниципалитетах Южного Урала будет стоять аномально холодная погода со среднесуточным уровенм температуры на 7 градусов ниже нормы.

В региональном управлении МЧС призвали южноуральцев чётко и неукоснительно следовать указанием экстренных служб, обратить внимание на состояние печей и электрообогревателей.

Автомобилистам и пешеходам рекомендовано воздержаться от поездок и выхода из дома без особых на то причин. Если же остаться в жилище не позволяет необходимость, то водителям нужно соблюдать все правила дорожного движения, а пешеходам одеваться как можно теплее.