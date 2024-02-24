УФАС оштрафовало нижегородскую газету на 200 тысяч рублей

Нижегородское УФАС оштрафовало газету «Студия НН» на 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте управления федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.
— В одном из выпусков газеты «Студия НН» размещалась реклама медицинской услуги — озонотерапии. Однако там отсутствовала предупредительная надпись, установленная законом, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее мы писали, что нижегородское УФАС возбудило административное дело в отношении «Горгаз-Сети» по статье ФЗ «О рекламе». Комиссия Управления признала рекламу, рассылаемую компанией, незаконной, вводящей потребителей в заблуждение.