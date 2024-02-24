Две женщины погибли из-за неисправной печи в Карталинском районе, сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
Пожар произошел в первом часу ночи 24 февраля в частном доме в поселке Варшавка. Первыми на место прибыли добровольны из местной пожарной охраны. Однако огонь распространялся быстро — пришлось подключать пожарных из Карталов.
В доме пожарные нашли тела двух женщин.
По предварительным данным пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.