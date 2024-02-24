Соседние с Воронежской области подверглись атаке беспилотников

Вечером пятницы, 23 февраля, и в ночь на субботу, 24 февраля, сразу пять находящихся по соседству с Воронежской областей подверглись атаке украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Около 21:30 пятницы, 23 февраля, дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, а около 22:30 — над Брянской.
В ночь на субботу, 24 февраля, в 0:15 дежурные средства ПВО сбили два БПЛА над Курской и Тульской областями.
Затем в период с 0:20 до 2:00 средства ПВО перехватили два беспилотника над территорией Липецкой области, один — над Курской и еще один уничтожили над Тульской областями.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ. Украинские беспилотные летательные аппараты сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители.