Рыбак провалился под лед в 200 метрах от берега в Барановичском районе

На водохранилище возле деревни Петковичи Барановичского района 23 февраля 57-летний рыбак ушел под лед. Сообщение о тонущем человеке в 200 метрах от берега поступило на линию 101 в 14.26. Спасатели сработали быстро и четко — как сообщили в Брестском областном управлении МЧС, работники пожарного аварийно-спасательного поста № 13 агрогородка Снов использовали спасательную веревку и достали рыбака, который удерживался за кромку льда. Мужчина госпитализирован.