Арестован брат криминального авторитета «Бахти Ташкентского»

Вместе с ним в розыске находились еще двое человек — Хусан Исомиддинов, 1964 года рождения, и Феруз Вапаев, 1988 года рождения. Тех, кто видел этих лиц или располагает информацией об их местонахождении, просят обращаться в ГУВД столицы.