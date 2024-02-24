В центре Воронежа автомобилист наехал на пешехода, а затем на 2 автобуса

По предварительной версии, 28-летний воронежец на «Ладе Гранта» сначала сбил идущего по проезжей части 50-летнего пешехода, а затем по инерции столкнулся в двумя ПАЗиками. Автобусы были припаркованы вдоль проезжей части, ни водителей, ни пассажиров в салонах не было. Поэтому единственной жертвой данной аварии стал пешеход — его с места происшествия госпитализировали.