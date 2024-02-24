По предварительной версии, 28-летний воронежец на «Ладе Гранта» сначала сбил идущего по проезжей части 50-летнего пешехода, а затем по инерции столкнулся в двумя ПАЗиками. Автобусы были припаркованы вдоль проезжей части, ни водителей, ни пассажиров в салонах не было. Поэтому единственной жертвой данной аварии стал пешеход — его с места происшествия госпитализировали.
В центре Воронежа автомобилист наехал на пешехода, а затем на 2 автобуса
Ранним утром субботы, 24 февраля, в центре Воронежа произошло ДТП с участием пешехода, отечественной легковушки и 2-х автобусов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, это случилось в 6.50 утра рядом с домом № 5 по улице Кольцовской.