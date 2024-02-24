Детский тренер из Самары Сергей Батарев героически погиб в ходе СВО

— Многие запомнили Сергея Батарева как отзывчивого человека, доброго соседа и детского тренера. В мае 2023 года он получил медаль «За отвагу». А вообще, он был, как и все защитники Отечества, героем. «Бессмертный Сталинград» гордится, что такой Человек был в наших рядах, — отметил Андрей Гимбатов.