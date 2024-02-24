Детский тренер из Самары Сергей Батарев героически погиб в ходе СВО

В четверг, 22 февраля 2024 года, в Самаре простились с детским тренером по боксу и рукопашному бою Сергеем Батаревым. Он героически погиб в ходе проведения СВО. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Гимбатов.
Насколько известно, Сергей Батарев был мастером единоборств. Занимался карате, рукопашным боем и боксом. В юности занимал призовые места на состязаниях. В 90-х годах служил в погранвойсках, охранял таджико-афганскую границу. Успел поработать на заводе. В последнее время трудился детским тренером, его многие знали в Самаре.
Когда началась спецоперация Сергей Батарев отправился защищать Родину. Он служил в отряде «Бессмертный Сталинград». Его позывной был «Самара».
— Многие запомнили Сергея Батарева как отзывчивого человека, доброго соседа и детского тренера. В мае 2023 года он получил медаль «За отвагу». А вообще, он был, как и все защитники Отечества, героем. «Бессмертный Сталинград» гордится, что такой Человек был в наших рядах, — отметил Андрей Гимбатов.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Сергей Батарева.