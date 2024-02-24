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Минчанка выбросила подаренные духи с 12 этажа и повредила два автомобиля

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено в отношении 39-летней минчанки, которая вбросила с 12 этажа флакон подаренных духов и повредила два авто. Об этом сообщили в столичной милиции.
Источник: minsk.mvd.gov.by

Автомобили принадлежат супругам, которые проживают с хулиганкой в одном доме. Они припарковали на ночь свои машины во дворе, а утром обнаружили повреждениях на них — были разбиты стекла. Сумму ущерба оценили в 3000 рублей.

Оперативники быстро установили, кто причастен к произошедшему. Виновница рассказала, что сожитель подарил ей духи. Она подарок не оценила и решила выбросить духи через окно.

Отмечается, что дама в момент совершения хулиганства находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.