Минчанка выбросила подаренные духи с 12 этажа и повредила два автомобиля

Автомобили принадлежат супругам, которые проживают с хулиганкой в одном доме. Они припарковали на ночь свои машины во дворе, а утром обнаружили повреждениях на них — были разбиты стекла. Сумму ущерба оценили в 3000 рублей.
Оперативники быстро установили, кто причастен к произошедшему. Виновница рассказала, что сожитель подарил ей духи. Она подарок не оценила и решила выбросить духи через окно.
Отмечается, что дама в момент совершения хулиганства находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.