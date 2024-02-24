Пожар произошел на проходной ТТУ на ул. Чкалова в Самаре 24 февраля

Днем в субботу, 24 февраля 2024 года, на улице Чкалова, 91 в Самаре произошел пожар. По этому адресу находится троллейбусное депо № 1. Очевидцы сообщили, что огонь охватил проходную предприятия. Они выложили в сеть видео с места ЧП.