Ложный вызов: с чем связан всплеск телефонного терроризма в Казахстане

— Страх — это нормально. Он мобилизует организм, придает сил и энергии на действия, чтобы справиться с источником опасности. Он может быть чрезмерно сильным, таким, что человек совершает нелогичные действия. В случае с телефонным терроризмом нужно оценить угрозы и понять степень риска. Второе — понять, что вы как родитель можете сделать для обеспечения безопасности ребенка. Возможно, оценить ситуацию вокруг, когда провожаете ребенка в школу, встретиться с администрацией школы и родительской общественностью, чтобы обсудить обеспечение безопасности в школе, проверить действие тревожных кнопок, провести учения и так далее. Это позволит снизить тревожность, энергия страха конвертируется в конкретные действия, которые повысят устойчивость безопасности организации.