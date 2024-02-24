Более 200 кг наркотиков уничтожили в Карагандинской области

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности и полка патрульной полиции УП города Караганды на автодороге Алматы-Екатеринбург по подозрению в перевозке и хранении наркотических средств в особо крупном размере остановили легковой автомобиль под управлением 37-летнего водителя, в салоне также находился 40-летний пассажир. Во время осмотра транспортного средства полицейские изъяли пакет с порошковидным веществом и 11 пакетов с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, данные вещества являются гашишем (общий вес 100 кг) и марихуаной (общий вес 125 кг).