В Пермском крае простились с бойцом, погибшим на СВО

— Наш земляк — Федосеев Владимир Николаевич — в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины погиб в ходе выполнения боевых задач 22 января 2024 года, — с прискорбием сообщила Администрация Косинского муниципального округа. — В боях с националистами он до конца исполнил свой воинский долг. Низкий поклон и вечная память Герою!