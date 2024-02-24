В Пермском крае простились с бойцом, погибшим на СВО

24 февраля в Косинском муниципальном округе простились с бойцом, погибшим в ходе СВО. Владимиру Федосееву было 39 лет, родом он был из села Чураки Косинского района. Решение пойти на Спецоперацию военнослужащий принял в ноябре 2023 года.
— Наш земляк — Федосеев Владимир Николаевич — в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины погиб в ходе выполнения боевых задач 22 января 2024 года, — с прискорбием сообщила Администрация Косинского муниципального округа. — В боях с националистами он до конца исполнил свой воинский долг. Низкий поклон и вечная память Герою!
Прощальная панихида прошла в здании местного ДК. Родным и близким погибшего были выражены самые глубокие соболезнования.