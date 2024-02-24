Гостей хостела на воде на Ждановской набережной эвакуировали из-за потопа

По данным пресс-службы, всех гостей вывели из гостиницы сразу же после аварии. Из них никто не пострадал и не попал в реанимацию. Отмечается, что паники во время этого не было, а, наоборот, все прошло очень спокойно. К экстренной ситуации привела брешь в «Аквахостеле», которая появилась из-за льда, сдавливавшего судно.