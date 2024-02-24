На Красноярском водохранилище лихач на «мотособаке» наехал на палатку с людьми

24 февраля в заливе Бирюса Красноярского водохранилища лихач разогнался на мотобуксировщике (также их называют «мотособаками») и раздавил палатку. В ней оказались отдыхающие: мужчина и женщина. Они получили разные травмы. У 51-летней женщины повреждения оказались серьезными, и ее пришлось срочно госпитализировать.
Пострадавшим повезло, что неподалеку от места происшествия патрулировали водохранилище спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они оперативно эвакуировали травмированную туристку и передали ее медикам.
Сейчас обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Пока неизвестно, был ли водитель мотобуксировщика пьян или он просто игнорировал технику безопасности.