На Красноярском водохранилище лихач на «мотособаке» наехал на палатку с людьми

24 февраля в заливе Бирюса Красноярского водохранилища лихач разогнался на мотобуксировщике (также их называют «мотособаками») и раздавил палатку. В ней оказались отдыхающие: мужчина и женщина. Они получили разные травмы. У 51-летней женщины повреждения оказались серьезными, и ее пришлось срочно госпитализировать.