В Хорезме злоумышленники растратили 1,4 миллиарда сумов кредитных средств

Хорезмское областное управление департамента выявило искусственное завышение цен на импортируемое оборудование для птицеводства. Оборудование семейным предприятием приобреталось за счет кредитов, полученных под гарантию государства.
Предприниматели, приобретая оборудование для кормления 25,9 тысячи голов птицы стоимостью 1,1 миллиарда сумов, указали оборудование, предназначенное для кормления 50 тысяч птиц, и получили для его приобретения из филиала областного банка 2,5 миллиарда сумов. Деньги были переведены иностранной компании.
Разницу в 1,4 миллиарда сумов предприниматели присвоили.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса, ведется следствие.
Напомним, что руководители двух компаний в Нурабадском и Ургутском районах Самаркандской области присвоили полученные кредиты на общую сумму 310 тысяч долларов.