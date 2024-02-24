В Хорезме злоумышленники растратили 1,4 миллиарда сумов кредитных средств

Предприниматели, приобретая оборудование для кормления 25,9 тысячи голов птицы стоимостью 1,1 миллиарда сумов, указали оборудование, предназначенное для кормления 50 тысяч птиц, и получили для его приобретения из филиала областного банка 2,5 миллиарда сумов. Деньги были переведены иностранной компании.