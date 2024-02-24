В Севастополе простились с погибшим зоне СВО летчиком Грабовецким

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе простились с летчиком, капитаном Воздушно-космических сил РФ Федором Грабовецким, который погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Федор Игоревич Грабовецкий геройски погиб при выполнении боевой задачи. Будем помнить нашего героя!» — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в составе своего подразделения капитан Грабовецкий выполнял задачи в зоне проведения специальной военной операции с 2023 года.
Федор Грабовецкий уроженец Симферополя, родился в семье военного летчика, еще ребенком переехал вместе с семьей в поселок Кача в Севастополе. Здесь учился в школе, и так как с детства мечтал пойти по стопам отца, то после поступил сначала в Санкт-Петербургский кадетский корпус им. Петра Великого, а потом в Краснодарское высшее военное училище летчиков. Служил «добросовестно и инициативно» в разных авиационных частях ВКС ВС РФ. Выполнял боевые задачи в Сирии.
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