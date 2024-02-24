В Севастополе простились с погибшим зоне СВО летчиком Грабовецким

Федор Грабовецкий уроженец Симферополя, родился в семье военного летчика, еще ребенком переехал вместе с семьей в поселок Кача в Севастополе. Здесь учился в школе, и так как с детства мечтал пойти по стопам отца, то после поступил сначала в Санкт-Петербургский кадетский корпус им. Петра Великого, а потом в Краснодарское высшее военное училище летчиков. Служил «добросовестно и инициативно» в разных авиационных частях ВКС ВС РФ. Выполнял боевые задачи в Сирии.