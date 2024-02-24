10 лет лишения свободы получил наркодилер в Акмолинской области

По информации полиции, особо крупная партия предназначалась для дальнейшего сбыта наркопотребителям. Сам же подсудимый утверждал, что такой объем наркотиков планировал употребить сам, однако собранные по делу неопровержимые доказательства подтвердили, что гашиш в гараже мужчина хранил в целях реализации.