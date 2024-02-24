В Москве придавило «Порш» экс-председателя омского ТСН

Так, в группе «ДТП и ЧП Москва» соцсети «Вконтакте» 24 февраля 2024 года появилась информация о разрушениях на одной из парковок в Северном Медведкове. На видеозаписи показана обрушившаяся крыша навеса, под которым стоят машины. Навес должен был защищать их от осадков, но под тяжестью снега рухнул прямо на автомобили. Заявлено, что пострадавших нет.