Системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и 92 дрона

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — сказал он.
Кроме того, за сутки российская ПВО уничтожила 92 украинских дрона в ДНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 574 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13 315 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15 207 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 030 единиц специальной военной автомобильной техники.