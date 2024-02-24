Системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и 92 дрона

Всего с начала спецоперации было уничтожено 574 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13 315 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15 207 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 030 единиц специальной военной автомобильной техники.