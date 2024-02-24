Житель ВКО устроил погром в полиции

После того, как мужчину доставили в полицию, он очнулся и, обнаружив себя в заточении, попытался выломать дверь камеры. Ему предложили успокоиться и проспаться. На уговоры житель ВКО не реагировал и угрожал выбить дверь лавкой, но она оказалась хрупкой и рассыпалась. Стражи порядка еще раз попытались урезонить дебошира, припугнув его статьей за сопротивление сотрудникам при исполнении, но нарушитель продолжил колотить в дверь.