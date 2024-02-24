«Хлопок» с обрушением строения и пожар на автогазозаправочной станции произошли Караганде

«Карагандинские пожарные, рискуя собой, предотвратили взрыв газовой цистерны. В 16.19 в районе имени Казыбек Би Караганды на автогазозаправочной станции произошло загорание газа в металлической емкости объемом 6 куб. Пострадавших нет. Тушение проводится с учетом правил безопасности. Задействованы силы и средства ДЧС. В 16.48 пожар локализован. В 16.59 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении в субботу.