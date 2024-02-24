66 газовых баллонов вынесли пожарные из горящего здания заправки в Караганде

«Пострадавших нет. Тушение проводится с учетом правил безопасности. Задействованы силы и средства ДЧС. В 16:48 пожар локализован. В 16:59 пожар ликвидирован. Силами ДЧС на безопасное место вынесено 66 газовых баллонов», — говорится в сообщении.