Иностранец «заминировал» жену и сообщил о теракте в Пулково

В ночь на 24 февраля 30-летний мужчина позвонил в Пулково и рассказал, что его жена направляется в Таджикистан, а в её багаже подозрительный предмет. Мужчина предположил, что готовится теракт.
Как сообщает SHOT, с борта эвакуировали 148 пассажиров и 9 членов экипажа. После проверки кинологи не нашли ничего подозрительного. А вот беременную жену пранкера сняли с рейса и допросили в отделе МВД. Оказалось, женщина в обиде на мужа собралась улететь к родителям в Таджикистан. Он узнал об этом по телефону и вышел из себя.
Самолёт с пассажирами благополучно вылетел в Худжанд на утреннем рейсе, предварительно людей накормили и обеспечили питьём. Неудавшегося «минёра» разыскивает полиция. Ему грозит уголовное дело и тюрьма до трёх лет за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Ранее spb.aif.ru писал, что на газопроводе в Ленобласти задержали диверсанта с пятью бомбами. Иностранец пытался заложить на трубопроводном узле самодельную взрывчатку.