Иностранец «заминировал» жену и сообщил о теракте в Пулково

Как сообщает SHOT, с борта эвакуировали 148 пассажиров и 9 членов экипажа. После проверки кинологи не нашли ничего подозрительного. А вот беременную жену пранкера сняли с рейса и допросили в отделе МВД. Оказалось, женщина в обиде на мужа собралась улететь к родителям в Таджикистан. Он узнал об этом по телефону и вышел из себя.