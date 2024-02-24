Со дна Таганрогского залива планируют поднять старинное судно «Чечерин». Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на замминистра транспорта Ростовской области Инну Володину.
Согласно опубликованной информации, капитан морского порта Таганрога направил в региональное правительство необходимое распоряжение. В документах сообщается, что из-за теплохода специалисты не могут провести строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию гидротехнических сооружений в порту.
По словам Инны Володиной, на сегодняшний день средств на поднятие «Чичерина» в бюджете области пока нет, так как федеральное правительство еще не выделило их субъектам.
Отметим, что судно «Чичерин» затонуло несколько лет назад. Теплоход был запечатлен в известном фильме Леонида Гайдая «12 стульев» под названием «Скрябин».