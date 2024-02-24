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Со дна Таганрогского залива планируют поднять старинное судно

Старинное судно «Чичерин» могут поднять со дна Таганрогского залива.
Источник: Комсомольская правда

Со дна Таганрогского залива планируют поднять старинное судно «Чечерин». Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на замминистра транспорта Ростовской области Инну Володину.

Согласно опубликованной информации, капитан морского порта Таганрога направил в региональное правительство необходимое распоряжение. В документах сообщается, что из-за теплохода специалисты не могут провести строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию гидротехнических сооружений в порту.

По словам Инны Володиной, на сегодняшний день средств на поднятие «Чичерина» в бюджете области пока нет, так как федеральное правительство еще не выделило их субъектам.

Отметим, что судно «Чичерин» затонуло несколько лет назад. Теплоход был запечатлен в известном фильме Леонида Гайдая «12 стульев» под названием «Скрябин».