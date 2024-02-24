О ситуации в Майкаине после аварии на трубопроводе рассказали в акимате

«Работы на трубопроводе подачи холодного водоснабжения d 1020 мм продолжаются. Всего задействованы 119 человек и 48 единиц специализированной техники. Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производиться отогрев трубопровода парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами. Подача водоснабжения в посёлке Майкаин ведется на пониженном давлении. Среднее потребление воды — 250 кубометров в сутки. В резервуарах стабильно имеется суточный запас воды. Обеспечивается постоянное пополнение резервуара. В данных работах задействованы 10 единиц техники», — сообщили в акимате.