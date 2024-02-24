ЧС объявили в Майкаине после очередного происшествия

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, работы на месте продолжаются. Всего задействованы 119 человек и 48 единиц специализированной техники. Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производится отогрев парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами.
В ведомстве отметили, что подача водоснабжения в поселок Майкаин ведется на пониженном давлении. Среднее потребление воды — 250 куб. м. в сутки. В резервуарах стабильно имеется суточный запас воды. Обеспечивается их постоянное пополнение. В данных работах задействованы 10 единиц техники.
«23 февраля акиматом Баянаульского района на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории поселка Майкаин. Работы по восстановлению водоснабжения будут вестись непрерывно до полного устранения», — поделились в акимате региона.
Напомним, 21 февраля в Майкаине случилось новое ЧП — там было выявлено повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения диаметром 1020 мм. Данный участок находится в 27 км от насосной Второго подъема ГКП «Горводоканал города Экибастуза». На месте был организован оперативный штаб. Отмечалось, что отключение жителей поселка Майкаин не производилось. Однако подача водоснабжения ведется на пониженном давлении.
Напомним, 4 января в Баянаульском районе на территории АО «Майкаинзолото» в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. На месте ЧП были найдены тела двух погибших, остальных пока не обнаружили.