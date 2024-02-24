ЧС объявили в Майкаине после очередного происшествия

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, работы на месте продолжаются. Всего задействованы 119 человек и 48 единиц специализированной техники. Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производится отогрев парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами.