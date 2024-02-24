Третьи сутки устраняют аварию на трубопроводе в Павлодарской области

Отмечается, что подача водоснабжения в Майкаин ведется на пониженном давлении. Среднее потребление воды — 250 м³ в сутки. В резервуарах стабильно имеется суточный запас воды. Водовозы постоянно пополняют резервуар. Работы по восстановлению водоснабжения будут вестись непрерывно до полного устранения.