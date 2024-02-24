Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

В Белгородской области и других приграничных с Украиной регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.