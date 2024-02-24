Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

«24 февраля около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что дежурные средства ПВО сбили дрон над территорией Белгородской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили два дрона над Курской и Тульской областями.
В Белгородской области и других приграничных с Украиной регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.