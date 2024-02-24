На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики

«При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад и, соответственно, не поступил в продажу», — сообщили в пресс-службе.