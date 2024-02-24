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На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики

При приеме товара на складе Ozon в Петербурге нашли наркотическое вещество.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Наркотическое вещество было найдено при приеме товаров на складе Ozon в Петербурге, находку передали правоохранителям, компания сотрудничает со следствием, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

«При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад и, соответственно, не поступил в продажу», — сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что речь идет о сортировочном центре, расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

«Мы незамедлительно вызвали правоохранительные органы и передали им находку. Мы уже сотрудничаем со следствием и предоставляем всю необходимую информацию», — подчеркнули в Ozon.

торговля