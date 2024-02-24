Основные причины ДТП назвали в Мангистау

С 1 февраля текущего года на территории региона зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли восемь человек, еще 17 — получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Мангистауской области Тлекберген Селбаев.