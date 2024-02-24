Основные причины ДТП назвали в Мангистау

С 1 февраля текущего года на территории региона зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли восемь человек, еще 17 — получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Мангистауской области Тлекберген Селбаев.
По словам спикера, основными причинами ДТП являются несоблюдение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения. В числе дорожных аварий немало случаев с опрокидыванием автомашин и наездом на пешеходов. И это, подчеркнул специалист, несмотря на принимаемые меры по предупреждению ДТП.
Одно из таких мероприятий проходит в области с 5 по 29 февраля текущего года.
— Главной задачей оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» является пресечение нарушений правил дорожного движения, в том числе повышение транспортной дисциплины среди водителей и пешеходов, активизация работы по контролю над соблюдением ПДД, влияющих на рост дорожно-транспортных происшествий. Ставится также цель донести до населения области причины дорожно-транспортных происшествий.
По его информации, за 18 дней оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции выявлено 8160 административных правонарушений, 490 автомобилей водворены на штрафную стоянку, у 299 авто сняты регистрационные номера.
Спикер призвал жителей и гостей области соблюдать правила дорожного движения, в частности не превышать скорость, соблюдать дистанцию, не перебегать проезжую часть в неустановленных местах. Всё это, подчеркнул специалист, часто заканчивается трагедией.