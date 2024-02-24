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Наркотическое вещество обнаружено при приеме товаров на складе маркетплейса

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Сотрудники склада крупного маркетплейса Ozon, расположенного в Санкт-Петербурге, обнаружили наркотическое вещество во время приема товаров, сообщила в пресс-службе организации.
Источник: Sputnik.by

«При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад и, соответственно, не поступил в продажу», — сказано в сообщении.

Там также уточнили, что инцидент произошел в сортировочном центре, который расположен в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

«Мы незамедлительно вызвали правоохранительные органы и передали им находку. Мы уже сотрудничаем со следствием и предоставляем всю необходимую информацию», — добавили представители маркетплейса.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия, устанавливаются детали случившегося и личность продавца, пытавшегося реализовать наркотические вещества посредством торговой площадки.

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