Наркотическое вещество обнаружено при приеме товаров на складе маркетплейса

«При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад и, соответственно, не поступил в продажу», — сказано в сообщении.
Там также уточнили, что инцидент произошел в сортировочном центре, который расположен в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
«Мы незамедлительно вызвали правоохранительные органы и передали им находку. Мы уже сотрудничаем со следствием и предоставляем всю необходимую информацию», — добавили представители маркетплейса.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия, устанавливаются детали случившегося и личность продавца, пытавшегося реализовать наркотические вещества посредством торговой площадки.
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