ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба

«Мы слышали два прилета. В этот момент в заведении находились порядка 50−60 человек. Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов теперь запомнится надолго», — рассказала сотрудница заведения.
Как уточнил очевидец Владимир, при обстреле ранение в ногу получил мужчина.
«Ехал с магазина парень, Ярослав, сотрудник этого ресторана, лежал приваленный, попытались оказать ему помощь, вызвали скорую», — поделился он.
ВСУ с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов Донбасса. При этом они регулярно используют западную военную технику и кассетные боеприпасы. В частности, ранее сегодня украинские войска нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка. В результате погиб мужчина, еще одна мирная жительница получила ранения.