ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба

ВСУ с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов Донбасса. При этом они регулярно используют западную военную технику и кассетные боеприпасы. В частности, ранее сегодня украинские войска нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка. В результате погиб мужчина, еще одна мирная жительница получила ранения.