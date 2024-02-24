Стали известны подробности аварии на водопроводе в поселке Майкаин

В тот же день на месте создали оперативный штаб и приступили к устранению порыва. Однако в ходе обследования трубопровода специалисты обнаружили сразу несколько участков, где вода просто замерзла. Их общая протяженность изначально составляла около одного километра, но эти данные постоянно меняются, поскольку обследование трубопровода продолжается.