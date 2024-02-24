Стали известны подробности аварии на водопроводе в поселке Майкаин

В тот же день на месте создали оперативный штаб и приступили к устранению порыва. Однако в ходе обследования трубопровода специалисты обнаружили сразу несколько участков, где вода просто замерзла. Их общая протяженность изначально составляла около одного километра, но эти данные постоянно меняются, поскольку обследование трубопровода продолжается.
На месте аварии работают 119 человек. Это бригады горводоканала, а также нескольких промышленных предприятий Экибастуза и АО «Майканизолото». Задействовано 48 единиц спецтехники. Специалисты также проводят обход внутрипоселкового водопровода, определяют утечку воды и снимают замеры по давлению.
«Сейчас продолжаются работы по отогреванию трубопровода на 3 участках с помощью парогенераторов и огневых работ с использованием шпал и угля (трубы подземного и наземного исполнения). Всего за время ведения работ по устранению повреждения отогрето около 3,5 километра трубопровода. По итогам обследований и прогнозным оценкам специалистов в работе остается еще ¼ часть общей протяженностью около 1−1,2 километра».
Несмотря на масштабность коммунальной аварии, подача воды в 10-тысячный поселок Майкаин не прекращается.
«Подача водоснабжения в поселке Майкаин ведется на пониженном давлении. Среднее потребление воды — 250 кубометров в сутки. В резервуарах стабильно имеется суточный запас воды, который постоянно пополняется. Задействовано 10 единиц техники».
Там также сообщили, что водопровод, на котором произошла авария, был проложен еще в 1996 году. По информации ведомства, на этот год запланирована реконструкция этого магистрального водовода.
«В настоящее время уже проведен конкурс и определена подрядная организация. Работы планируется начать в весенне-летний период».
Мы сообщали, что в поселке Майкаин ввели режим ЧС из-за порыва на водопроводе.