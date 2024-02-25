«США и [президент Украины Владимир] Зеленский уничтожают Украину. Преступную власть к ответу. Помощь Украине ведет к руинам», — гласила бегущая строка.
Также звучали предупреждения, что Авдеевка — это только начало, а Киев будет вести боевые действия, пока в живых не останется ни одного украинца.
«Сейчас бегущая строка отключена, специалисты телеканала работают над возобновлением ее работы», — отметил телеканал «Прямой».
Ранее, 22 февраля, сообщалось, что хакерская группа RaHDIt (Злые русские хакеры) завладела списком личного состава сотрудников военных комиссариатов Украины. Они получили доступ к компьютерам минобороны Украины и достали списки личного состава ТЦК. Выяснилось, например, что подполковник Владимир Мищенко похищал людей и оказывал физическое и моральное воздействие, чтобы принудить к подписанию контракта на военную службу.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.