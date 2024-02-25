Хакеры пустили пророссийские лозунги в эфир украинского телеканала

Хакеры взломали прямой эфир украинского телеканала «Прямой» и заменили бегущую строку внизу экрана, пустив по ней пророссийские лозунги. Эту информацию подтвердили в Telegram телеканала. Как следует из видеозаписи, хакерская атака случилась около 18:33 по местному времени (19:33 мск). Надписи были на украинском и русском языках, содержали лозунги против правительств Украины и США.