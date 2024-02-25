США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене

Поражены подземные склады оружия, ракетные склады, беспилотные летательные аппараты, средства противовоздушной обороны, радары и вертолет. Пентагон назвал целью ослабление возможностей хуситов по атакам судов, проходящих через Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив.
«США без колебаний примут необходимые меры, чтобы защитить жизни людей и свободный поток торговли на одном из самых важных путей в мире», — говорится в заявлении господина Остина. Он пообещал продолжать атаки по хуситам, если они не прекратят нападения на суда. По мнению США, нападения хуситов несут вред экономике стран Ближнего Востока, окружающей среде и негативно сказываются на гуманитарной помощи Йемену.
Обстрелы коммерческих судов и военных кораблей со стороны йеменских хуситов участились в декабре 2023 года на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». С января США неоднократно наносили удары по объектам территории Йемена. Вашингтон называет это ответом на продолжающиеся атаки хуситов по торговым судам и военным кораблям в Красном море. 21 и 23 февраля США нанесли удары по ракетам хуситов в Йемене.
Леонид Уварчев