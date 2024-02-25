США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене

Обстрелы коммерческих судов и военных кораблей со стороны йеменских хуситов участились в декабре 2023 года на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». С января США неоднократно наносили удары по объектам территории Йемена. Вашингтон называет это ответом на продолжающиеся атаки хуситов по торговым судам и военным кораблям в Красном море. 21 и 23 февраля США нанесли удары по ракетам хуситов в Йемене.