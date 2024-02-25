Подозреваемого в убийстве тигра в Приморье отправили под домашний арест

В конце января гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что неизвестные убили краснокнижного тигра в Пожарском районе Приморья, тушу расчленили и спрятали в лесу, вероятно, чтобы скрыть преступление. Останки хищника были обнаружены в лесном массиве недалеко от села Ясеневый. Краевая полиция сообщала о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».