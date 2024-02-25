В центре Работино идут ожесточенные бои, заявил Рогов

«Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации», — сказал он.
Как отметил Рогов, противник оказывает ожесточенное сопротивления, используя множество дронов. Активно применяется артиллерия, битва за Работино продолжается.
По его словам, если ВСУ выдавят из Работино и ликвидируют Работинский выступ, будет поставлен крест на результатах, которые украинская армия достигла за все время так называемого контрнаступления, начатого в Запорожской области в июне прошлого года.
Тремя дням ранее Рогов заявлял РИА Новости, что украинские войска бросают под Работино все новые силы, пытаясь удержать это важное в символическом отношении село.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесли комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.
Противник потерял до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу М777 производства США, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
У небольшого села Работино в Запорожской области с лета прошлого года, когда ВСУ начали свое контрнаступление, идут ожесточенные бои, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.