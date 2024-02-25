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Интересный звонок из банка стоил жительнице Приморья 649 тысяч рублей

59-летняя жительница Арсеньева отдала более полмиллиона мошенникам.
Источник: Комсомольская правда

В Арсеньеве в полицию обратилась 59-летняя местная жительница. Неизвестным личностям удалось втереться ей в доверие и уговорить перевести 649 тысяч рублей на счет, чтобы, якобы, заработать на бирже криптовалют, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу полиции Приморья.

Пострадавшая рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера. Сбрасывать звонок она не стала, ответила, а там убедительный голос представился сотрудником банка и порекомендовал ей вложиться и заработать огромные суммы денег. Приближающееся богатство затмило разум, женщина даже не заподозрила обмана.

Чтобы делать ставки, жительница Арсеньева зарегистрировалась на определенной платформе. Затем, следуя указаниям мошенника, она перевела деньги. После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сотрудники полиции напоминают, что ни в коем случае нельзя переводить деньги незнакомцам. Если вам обещают золотые горы, как только вы поучаствуете в биржевых торгах или на ставках, знайте, что так действуют мошенники.