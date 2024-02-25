Интересный звонок из банка стоил жительнице Приморья 649 тысяч рублей

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сотрудники полиции напоминают, что ни в коем случае нельзя переводить деньги незнакомцам. Если вам обещают золотые горы, как только вы поучаствуете в биржевых торгах или на ставках, знайте, что так действуют мошенники.