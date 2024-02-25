Интересный звонок из банка стоил жительнице Приморья 649 тысяч рублей

В Арсеньеве в полицию обратилась 59-летняя местная жительница. Неизвестным личностям удалось втереться ей в доверие и уговорить перевести 649 тысяч рублей на счет, чтобы, якобы, заработать на бирже криптовалют, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу полиции Приморья.
Пострадавшая рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера. Сбрасывать звонок она не стала, ответила, а там убедительный голос представился сотрудником банка и порекомендовал ей вложиться и заработать огромные суммы денег. Приближающееся богатство затмило разум, женщина даже не заподозрила обмана.
Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сотрудники полиции напоминают, что ни в коем случае нельзя переводить деньги незнакомцам. Если вам обещают золотые горы, как только вы поучаствуете в биржевых торгах или на ставках, знайте, что так действуют мошенники.