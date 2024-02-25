В Латвии разгорелся скандал из-за «комикса о свиньях» с военными ВСУ

Публикация вызвала волну критики среди интернет-пользователей, так как в этот раз свиньи — постоянные герои комикса — были в военной форме и иллюстрировали украинских солдат. Читатели подчеркнули, что подобный контент неуместен в годовщину конфликта.
В ответ на резонансное дело Совет общественных электронных СМИ Латвии (SEPLP) призвал омбудсмена общественных СМИ Анду Рожукални дать оценку сатирическому «комиксу о свиньях» с украинскими военными. Президент страны Эдгарс Ринкевичс также отреагировал на публикацию, написав в соцсети X, что «шутить можно и нужно, но важен и контекст».
Редакция портала сначала попыталась объяснить, что в их серии комиксов, которая выходит на регулярной основе несколько лет, абсолютно все персонажи изображены в виде свиней. Герои могут быть строителями, участниками спортивных игр
«Мы создали The Pig Comics о на Украине не в том месте и не в то время. Извините, мы не хотели никого обидеть. Публикация удалена с портала», — написала она в аккаунте LSM в соцсети X.
Инцидент прокомментировала также и сама художница комикса Гундега Макита Эвелоне. На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она разместила еще одно изображение под названием «Азбука комиксов о свиньях». На картинке давалось пояснение, что «в комиксе “Свиньи” все — свиньи», а также что «сатира — это сатира». Кроме того, она сообщила, что ей начали угрожать расправой.
Ранее, 30 апреля 2023 года, с критикой карикатурых изображений столкнулись на Украине. Тогда старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта выразил недовольство из-за публикации минобороны Украины карикатурного изображения индийской богини Кали в образе Мерлин Монро. Индия обвинила Украину в лицемерии и оскорблении чувств верующих.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.