В Латвии разгорелся скандал из-за «комикса о свиньях» с военными ВСУ

Инцидент прокомментировала также и сама художница комикса Гундега Макита Эвелоне. На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она разместила еще одно изображение под названием «Азбука комиксов о свиньях». На картинке давалось пояснение, что «в комиксе “Свиньи” все — свиньи», а также что «сатира — это сатира». Кроме того, она сообщила, что ей начали угрожать расправой.