Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

На херсонском направлении расчет кочующего миномета группировки войск «Днепр» уничтожил группу пехоты и операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые засели в заброшенном здании одного из оставленных жителями поселений на правом берегу Днепра. Минобороны 25 февраля показало фрагмент боевой работы минометчиков.
Источник: РИА "Новости"

После получения целеуказания расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 в считаные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель. Исходя из поставленной задачи, минометный расчет может вести как беспокоящий огонь, держа противника в напряжении, так и прицельный, на подавление.

Расчет кочующего миномета перемещается вдоль линии боевого соприкосновения на специальном внедорожном автомобиле. Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики в кратчайшее время разворачивают миномет на ближайшей к ним позиции и наносят огневые удары по живой силе и лодкам противника. Ежедневно ВСУ пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра, рассказали в военном ведомстве.

8 февраля Минобороны показало, как минометчики гвардейского мотострелкового полка Центрального военного округа сорвали ротацию подразделений ВСУ на участке Торского выступа в зоне проведения специальной военной операции. Расчет автоматического миномета 2Б9М «Василек» уничтожил группу военнослужащих ВСУ, обнаруженную разведчиками на подконтрольной территории в Серебрянском лесничестве.

6 февраля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как расчеты 120-миллиметровых минометов на южнодонецком направлении разносят пехоту противника, помогая российским передовым группам продвигаться вперед.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.