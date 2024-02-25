Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

После получения целеуказания расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 в считаные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель. Исходя из поставленной задачи, минометный расчет может вести как беспокоящий огонь, держа противника в напряжении, так и прицельный, на подавление.
Расчет кочующего миномета перемещается вдоль линии боевого соприкосновения на специальном внедорожном автомобиле. Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики в кратчайшее время разворачивают миномет на ближайшей к ним позиции и наносят огневые удары по живой силе и лодкам противника. Ежедневно ВСУ пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра, рассказали в военном ведомстве.
8 февраля Минобороны показало, как минометчики гвардейского мотострелкового полка Центрального военного округа сорвали ротацию подразделений ВСУ на участке Торского выступа в зоне проведения специальной военной операции. Расчет автоматического миномета 2Б9М «Василек» уничтожил группу военнослужащих ВСУ, обнаруженную разведчиками на подконтрольной территории в Серебрянском лесничестве.
6 февраля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как расчеты 120-миллиметровых минометов на южнодонецком направлении разносят пехоту противника, помогая российским передовым группам продвигаться вперед.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.