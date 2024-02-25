Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет кочующего миномета перемещается вдоль линии боевого соприкосновения на специальном внедорожном автомобиле. Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики в кратчайшее время разворачивают миномет на ближайшей к ним позиции и наносят огневые удары по живой силе и лодкам противника. Ежедневно ВСУ пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра, рассказали в военном ведомстве.