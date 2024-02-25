Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре

«Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 “Гиацинт-Б” по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований», — рассказали в ведомстве.
В связи с тем, что боевая работа велась в темное время суток, корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотника с тепловизором. Беспилотный летательный аппарат также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение.
«Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами», — уточнили в Минобороны.