Труп мужчины обнаружили во время тушения пожара во Владивостоке

При пожаре в жилом доме на улице Полины Осипенко во Владивостоке погиб мужчина. Из рядом стоящего дома огнеборцы эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. На данный момент дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.