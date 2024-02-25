Труп мужчины обнаружили во время тушения пожара во Владивостоке

При пожаре в жилом доме на улице Полины Осипенко во Владивостоке погиб мужчина. Из рядом стоящего дома огнеборцы эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. На данный момент дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о возгорании двухквартирного дома на улице Полины Осипенко поступило на телефон пожарно-спасательной службы 24 февраля в 4.18. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы. На момент прибытия пожарных часть дома уже была охвачена пламенем, существовала угроза перехода огня на рядом стоящий дом.
«Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось не допустить перехода огня. Из рядом стоящего дома эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. В результате пожара дом поврежден огнём на площади около 80 кв.м», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе тушения пожара в доме было обнаружено тело погибшего мужчины 1978 года рождения. Всего в тушении было задействовано десять единиц пожарной техники и 42 человека личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.